Hoge vaccinatiegraad Denemarken gevolg van vertrouwen in regeringsbeleid

In Denemarken hebben zoveel mensen zich laten vaccineren dat de regering alle coronamaatregelen heeft kunnen afschaffen. Ook hebben de Denen lange tijd zonder mokken een coronapas gebruikt. Dat leidt tot vragen in buurland Zweden, dat politiek en cultureel veel verwantschap vertoont met Denemarken. In Zweden ligt de vaccinatiegraad veel lager.

Volgens professor Michael Bang Petersen van de universiteit van Århus hebben de Denen meer vertrouwen in het overheidsbeleid dan de Zweden. De Zweedse regering weigerde lange tijd ingrijpende maatregelen te nemen tegen het virus. Uit onderzoek onder Denen blijkt dat 9 op de 10 ondervraagden vertrouwen heeft in de overheid. Ter vergelijking: in Nederland heeft nog maar minder dan een kwart van de bevolking vertrouwen in het coronabeleid.

De hoge vaccinatiebereidheid komt ook doordat de Deense overheid zich veel minder dan de Zweedse regering gericht heeft op cijfers en data en juist veel meer de nadruk heeft gelegd op het mobiliseren tot het naleven van de regels, het belang van de gemeenschap en de morele plicht je te laten vaccineren.

cc-foto: News Øresund – Johan Wessman