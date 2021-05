Honderden bewoners blokkeren razzia tegen migranten; arrestanten vrijgelaten

Geen video te zien? Klik hier.

“Ze zijn onze buren, laat hen gaan,” scandeerde een massa inwoners van Glasgow tegen de immigratiedienst die een inval deed in een huizencomplex en twee opgepakte mannen wilde afvoeren. Zo’n tweehonderd mensen omsingelden het arrestantenbusje en bleven dat de hele dag volhouden. Een van hen kroop zelfs onder de auto om te voorkomen dat die weg kon rijden. Uiteindelijk kwam de Schotse politie tussenbeide en liet de gearresteerde migranten vrij.

De inwoners schrokken van de razzia, die deed denken aan praktijken die in Schotland 15 jaar geleden werden afgeschaft. De immigratiedienst valt daarbij met veel agenten bij het aanbreken van de dag woningcomplexen binnen en licht bewoners van hun bed. De inval werd nog eens extra intimiderend gevonden om dat die plaatsvond tijdens het Suikerfeest, een heilige feestdag voor moslims.

De grootschalige inval was de tweede in een maand tijd en lijkt deel uit te maken van het anti-immigratiebeleid van de conservatieve regering in Londen. De Schotse regering heeft er al een aantal malen op aangedrongen zelf de zeggenschap te krijgen over het immigratiebeleid, niet in het minst omdat Schotland kampt met een negatieve bevolkingsgroei. De actie tegen de razzia kreeg brede steun van Schotse politici. “Ze hebben de verkeerde stad uitgekozen om mee te rotzooien,” verklaarde een van de actievoerders in The Guardian.

De politie van Schotland gaf in de namiddag een verklaring uit waarin werd gesteld dat de opgepakte migranten werden vrijgelaten om de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen te beschermen. De politie benadrukt dat ze geen assistentie verleent aan het uitzetten van asielzoekers. “Agenten zijn alleen aanwezig om het protest in goede banen te leiden en de openbare veiligheid te verzekeren.”

De vrijgelaten mannen werden door de actievoerders begeleid naar een moskee in buurt. De premier van Schotland, Nicola Sturgeon twitterde: “Ik ben er trots op een kiesdistrict te vertegenwoordigen en een land te leiden dat asielzoekers en vluchtelingen verwelkomt en steunt.” Ze veroordeelde nadrukkelijk ook het moment. “Zo optreden, in het hart van een islamitische gemeenschap terwijl die het Suikerfeest viert en in een gebied waar er sprake is van een corona-uitbraak betekent een risico voor de veiligheid en volksgezondheid. Zowel als parlementariër als premier eis ik de verzekering van de Britse regering dat ze nooit meer met dergelijke acties zo’n gevaarlijke situatie zullen scheppen.”

Volgens de regering in Londen was de actie bedoeld om “de meest kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van illegale immigratie”. De twee mannen hebben de Indiase nationaliteit en boden zelf geen verzet tegen hun arrestatie.