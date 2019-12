Honderden Duitsers voorkomen Germaanse parade neo-nazi’s

In Eschede, een gemeente in het noordwesten van Duitsland, hebben zaterdag honderden burgers voorkomen dat leden van de extreemrechtse NPD door de straten paradeerden. Tientallen neo-nazi’s verzamelden zich in de plaats om er de zonnewende, een Germaans feest, te vieren. Ze hadden het plan in optocht door de straten te trekken.

Tegendemonstranten blokkeerden de weg naar het dorp en lieten van zich horen met fluitjes. Het protest verliep zonder enig incident.