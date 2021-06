Honderden vakantiegangers nemen virus mee uit Spanje en Portugal

Nee, dit is geen bericht uit de zomer van 2020. Van de Nederlanders die afgelopen week positief werden getest, waren er zeker vierhonderd in de weken daarvoor met vakantie geweest. Met name in Spanje vinden veel besmettingen plaats, blijkt uit cijfers van het RIVM.

Zeker 139 positief geteste mensen zijn onlangs in Spanje geweest. Dat is 34,8 procent van de positief geteste reizigers. Verder heeft 17,8 procent recent een bezoek gebracht aan Portugal. In de cijfers van vorige week was ruim 40 procent in Portugal geweest en bijna 23 procent in Spanje.

Hugo de Jonge wil dat iedereen die naar het buitenland reist, zich bij terugkomst laat testen. De demissionaire minister van Volksgezondheid maakt zich voornamelijk zorgen om jongeren die vaak nog niet (volledig) gevaccineerd zijn. “De kans dat zij iets meenemen in de koffer is het grootst. Dat is geen verwijt, gewoon een constatering.”

De Jonge denkt niet dat het aantal besmettingen op korte termijn weer zal gaan stijgen. Ook verwacht hij niet dat de extra besmettelijke Delta-variant deze zomer nog voor grote problemen zal zorgen, schrijft de Gelderlander.