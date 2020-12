Hongaarse antihomo-europarlementariër opgepakt bij verboden seksfeest in Brusselse homobar

De Brusselse politie heeft vrijdagavond bij een inval in een homobar een Hongaarse europarlementariër aangetroffen die aanwezig was bij een orgie. De man, die berucht is vanwege homovijandige standpunten, trachtte naakt via het dak te vluchten maar werd opgepakt.

Volgens de geldende lockdown-regels in België mogen bij seksfeesten niet meer dan vier personen aanwezig zijn die ook nog eens anderhalve meter afstand moeten bewaren als ze niet uit hetzelfde huishouden komen. In de kelder van de bar werden 25 personen aangetroffen van overwegend het mannelijk geslacht, waaronder enkele diplomaten. Er werden ook drugs aangetroffen.

De Belgische nieuwssite HLN meldt dat de politicus in kwestie een van de oprichters is van Fidesz, de rechts-nationalistische partij van Viktor Orbán die met ruim 14 jaar nu de langst regerende premier uit de geschiedenis is. De politicus, die van 1994 tot 2002 fractievoorzitter was in het Hongaarse parlement, nam tot ieders verrassing zondag plotseling ontslag als europarlementariër.

Fidesz voert voortdurend actie tegen de rechten van LHBT’s en duwt wetten erdoor die hen het leven moeilijker maken. Zo wil de regering bijvoorbeeld adoptie door homokoppels wettelijk onmogelijk maken. De gearresteerde politicus schreef zelf mee aan een grondwetswijziging die voorkomt dat homo’s kunnen trouwen.

