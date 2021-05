Hongaren de pineut na razendsnelle vaccinatie-campagne Orban

De uiterst rechtse premier van Hongarije Viktor Orban zei wel te weten hoe hij de coronacrisis moest oplossen. De politicus die een broertje dood heeft aan de Europese Unie bestelde op eigen houtje vaccins in Rusland en China. Vaccins die nog niet zijn toegelaten door het Europese medisch keuringsinstituut EMA. De helft van de bevolking, vijf miljoen mensen waaronder ook twintigers, is inmiddels gevaccineerd. Dat is na Malta de hoogste graad in de EU.

Maar de vraag is of Hongaren daar zo blij moeten zijn, schrijft Balkan Insight. De Europese Unie wil de grenzen gaan openstellen voor mensen die gevaccineerd zijn maar alleen als dat om officieel toegelaten vaccins zijn als Pfizer, AstraZeneca, Moderna en Janssen. Wie ingeënt is met het Russische Spoetnik V of Chinese Sinopharm kan niet zo maar naar een EU land reizen.

Hongarije tracht nu de favoriete samenwerkingsmethode van eurosceptici toe te passen, namelijk afspraken met individuele landen. Dat blijkt een tijdrovende en weinig vruchtbare werkwijze. Een dergelijk bilateraal akkoord is er inmiddels met Bahrein. Griekenland, Slovenië en Kroatië zouden ook bereid zijn de Chinese en Russisch gevaccineerden toe te staan, net als Mongolië en Turkije. De vraag is of dat ook de bestemmingen zijn waar de Hongaren deze zomer naartoe willen. Het ondergaan van een pcr-test is mogelijk een andere optie maar dat gaat al snel in de papieren lopen.

Een ander probleem is dat de directe buurlanden van Hongarije, zoals Slowakije, Polen en Duitsland zich houden aan de EU-richtlijnen en de Russische en Chinese vaccins niet accepteren. Oostenrijk erkent wel Sinopharm maar niet Spoetnik V.

Hongarije grijpt nu traditioneel terug op dreigementen door te stellen dat burgers uit landen die Hongaren tegenhouden niet welkom zijn in Hongarije. Een wraakactie die weinig te maken heeft met de volksgezondheid. Zolas gebruikelijk is de bevolking die pineut, zoals de Spoetnik V gevaccineerde Katalin Schneider, een musicus die hoopt dat ze in juli toch kan gaan optreden in Oostenrijk. Overigens zou het weinig anders zijn als de zich met Pfizer of AstraZeneca was ingeënt want de Hongaarse regering registreert in het vaccinatiepaspoort niet welk middel er is gebruikt.

Hongaarse media constateren dat Orban in april verkondigde dat het land de stralende winnaar was maar dat nu de zomer er aan komt de Hongaren zelf toch in de kou staan.