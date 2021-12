Hoogste inflatie sinds 1969, toen de btw werd ingevoerd

De inflatie is vorige maand gestegen naar 5,2 procent. In oktober bedroeg de geldontwaarding nog 3,2 procent. Volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, was de laatste keer dat de inflatie in een maand zo snel steeg in 1969. Destijds werd de btw ingevoerd, hetgeen zorgde voor een korte, snelle stijging van het prijspeil.

De inflatie nam toe van 3,4% in oktober naar 5,2% in november, een stijging van 1,8 procentpunt. De laatste keer dat de inflatie in een maand zo veel steeg, was in januari 1969, toen de btw werd ingevoerd.https://t.co/ZkipC3CATq — Peter Hein van Mulligen (@phvmulligen) December 7, 2021

Het CBS stelt dat de geldontwaarding voor een belangrijk deel is toe te schrijven aan de snel gestegen prijzen voor energie (elektriciteit, gas en benzine). Van de totale inflatie van 5,2 procent kwam 2 procentpunt voor rekening van gas en elektriciteit.

Gas was in november 53,0 procent duurder dan een jaar eerder. In oktober was dat 30,6 procent. De prijsstijging op jaarbasis van elektriciteit nam toe van 39,6 procent in oktober naar 74,9 procent in november.

In veel andere landen stijgt de inflatie eveneens sterk. Dat is onder meer het gevolg van leveringsproblemen, waardoor er aan sommige producten (zoals chips en grondstoffen als rubber en hout) een tekort is.

Ook het ruimhartige monetaire beleid van centrale banken, de coronasteun van overheden en de eerdere lockdowns spelen een rol: consumenten hebben daardoor meer te besteden.