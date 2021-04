Horeca-mensen in Rome slaags met politie over lockdown

Bij een protest van Italiaanse restauranthouders tegen de lockdown maatregelen is het tot gevechten met de politie gekomen. Een agent raakte gewond bij de demonstratie die plaatsvond bij het parlement. De demonstranten deden op grote schaal hun mondmaskers af om leuzen als Werk! en Vrijheid! te scanderen. Net als in veel andere Europese zijn de horecazaken in Italië gesloten, tot minstens eind april.



Italië worstelt met een golf aan nieuwe besmettingen. Het cijfer van het aantal dagelijkse besmettingen schommelt de afgelopen dagen rond de 20.000. Dagelijks overlijden er rond de 400 mensen aan het virus.

Volgens het Italiaanse persbureau ANSA voegden extreemrechtse actievoerders zich onder de demonstranten. Om de horeca te ondersteunen heeft de regering grote sommen beschikbaar gesteld maar de protesterende restauranthouders stellen dat ze hun zaken permanent willen heropenen.

Onder de demonstranten was er ook een die zich verkleed had in de stijl van de extreemrechtse demonstrant die eerder dit jaar het Amerikaanse parlement bestormde.

