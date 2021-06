Hugo de Jonge lanceert app maar wil niet dat je ’m gebruikt

Hugo de Jonge en corona-apps: een gelukkig huwelijk is het niet. De CoronaMelder-app liet veel langer op zich wachten dan De Jonge had beloofd. En ook op de CoronaCheck-app, waarmee mensen evenementen kunnen bezoeken en naar het buitenland kunnen reizen, valt het nodige af te dingen.

De demissionaire minister riep donderdag bij de presentatie van de app op om ’m voorlopig zo min mogelijk te gebruiken. Alleen als je op het punt staat om naar een evenement te gaan, zou je de CoronaCheck-app nu moeten downloaden, vindt De Jonge. De NOS schrijft:

De Jonge wil op die manier voorkomen dat de servers overbelast raken. Waarschijnlijk is het wel mogelijk om de app te downloaden, maar bij het ophalen van de vaccinatiegegevens kan het fout gaan als te veel mensen dat tegelijkertijd doen.

Het ophalen van een vaccinatiebewijs gaat moeizaam. Wie de app donderdag probeerde, kreeg meestal de melding: “Sorry, het is erg druk op dit moment, iets te druk zelfs. Wil je het op een later moment nog eens proberen?”

Most shared image on Twitter in the Netherlands right now… #coronacheckapp #CoronaCheck pic.twitter.com/mTDKTHnqGS — Ben Peachey (@potherca) June 24, 2021

Via de app kan maximaal 25 keer per seconde vaccinatiegegevens opgevraagd worden bij het RIVM. Organisatoren van festivals waarschuwen al dat dat tot problemen kan leiden: op piekmomenten scannen zij al 11 kaartjes per seconde.

Een ander probleem is dat de gegevens van prikken die bij de huisarts zijn gezet, nog niet allemaal zijn opgenomen in de database van het RIVM. Huisartsen en RIVM wijzen met de beschuldigende vinger naar elkaar.