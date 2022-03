Huisbaas wil vrouw op straat zetten vanwege Russisch paspoort

Een Russische vrouw in Amsterdam wordt door haar huisbaas uit haar woning gezet vanwege haar nationaliteit. Dat meldt AT5. De vrouw heeft een klacht ingediend bij stichting iWOON.

Volgens een woordvoerder van de stichting heeft de vrouw sinds 1 januari van dit jaar een huurcontract van een jaar. Vanwege de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen de Russische staat, heeft haar verhuurder besloten eenzijdig het contract met de vrouw op te zeggen. De kans dat ze werkelijk uit huis moet, is klein, omdat nationaliteit geen gegronde reden is voor een contractbreuk. Onbekend is om welke verhuurder het gaat, maar het zou om een ‘middelgrote speler’ met meerdere panden in de stad gaan.

De laatste dagen zijn er meer voorbeelden van sancties richting Russen die op de nodige kritiek kunnen rekenen. Zo besloot museum de Hermitage in Amsterdam de samenwerking met het gelijknamige museum in Sint-Petersburg te staken en daarmee een tentoonstelling van Russische kunst stop te zetten. De Nijmeegse Vierdaagse heeft laten weten dat Russen en Belarussen niet welkom zijn bij de start van de wandeltocht. Philharmonie Haarlem heeft een minifestival rond Tsjaikovski en Stravinsky geschrapt omdat ‘het niet goed voelde’. En in Nijmegen heeft een snackbar het patatje oorlog van het menu gehaald.

Het voelde niet goed… die arme mensen weten niet eens dat het familiehuis van de Stravinsky’s in Oekraïne ligt en dat hij grote delen van zijn jeugd daar heeft doorgebracht. Onwetendheid en desinteresse. pic.twitter.com/GnLrTq24MV — Sjeng Scheijen (@SjengScheijen) March 3, 2022

Dit meesterwerk van Kazimir Malevitsj, geboren te Kiev, mogen de Nederlanders na het sluiten van de Hermitage Amsterdam niet langer zien. De allerzwartste bladzijde in de polderdebiliteit. pic.twitter.com/1m7fzaC3kD — Pieter Waterdrinker (@WaterdrinkerP) March 4, 2022