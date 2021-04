IC-teams smeken minister De Jonge: Vertel bevolking hoe ernstig de situatie is

IC-teams uit tien ziekenhuizen in Noord-Brabant hebben een brief gestuurd aan minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge, en het bestuur van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en het Landelijk Coördinatiecentrum Patienten Spreiding (LCPS). In de brief die via LinkedIn en andere sociale media wordt verspreid. De brief bevat een noodkreet dat de maximumcapaciteit van de intensieve medische zorg is bereikt. Code zwart, het moment dat gekozen moet gaan worden tussen welke patiënten wel levensreddende zorg krijgen en welke niet, staat op het punt bereijt te worden. “Onze vraag aan u is deze boodschap duidelijk te gaan maken aan de mensen in Nederland, onze toekomstige IC-patiënten.”

De medici uit het gebied waar het coronavirus vorig jaar als eerste toesloeg in Nederland, leggen uit dat ze al veertien maanden op het toppunt van hun krachten werken nadat begin maart hun Italiaanse collega’s het Europese continent waarschuwden: Get ready. Kort daarop startte de niet aflatende toestroom van coronapatiënten.

In de media, politiek en onder de bevolking gaat het debat vooral over versoepelingen en prangende kwesties als tot hoe laat precies de terrassen weer open mogen. Daardoor lijkt het alsof het virus is bedwongen en het ergste achter de rug is. De medici zien op hun afdelingen een andere realiteit.

“De werklast op de Intensive Care afdelingen is al maanden enorm. Van een daling of stabilisatie in het aantal nieuwe opnamen is in onze ogen geen sprake. Tegelijkertijd neemt de druk om de reeds gerealiseerde extra IC-bedden open te houden toe en wordt zelfs verondersteld dat de capaciteit nog verder uit te breiden is.”

De teams waarschuwen dat het maximum niet alleen is bereikt voor wat betreft de fysieke capaciteit maar dat de zorgmedewerkers ook de grenzen van hun mentale belasting bereiken. Ze dreigen daardoor te moeten stoppen met hun werk. Nieuw personeel om de tekorten op te vangen is niet voorhanden.