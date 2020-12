Ieren gaan voortaan Hollandse kaas maken vanwege Brexit

Ierse kaasfabrikanten zien de Brexit met angst en beven tegemoet omdat hun belangrijkste afzetmarkt, het Verenigd Koninkrijk, onbereikbaar dreigt te worden als er geen akkoord komt. Dan zal de export van kaas naar de Britten gepaard gaan met een invoerheffing van 56 procent. Daarnaast gaat de export zoveel bureacratische rompslomp opleveren dat het lijkt op de uitvoer van producten naar China in plaats van naar een buurland. Dat is extra lastig omdat de winstmarges op kaas klein zijn en ieder obstakel die doet verdampen.

Het belangrijkste product van de Ierse kaasmakers is nu cheddar, maar die kaassoort vindt alleen in Ierland en het Verenigd Koninkrijk op grote schaal aftrek. Als dat laatste land wegvalt, zal er dus overgeschakeld moeten worden op andere kaassoorten om de export ter waarde van 250 miljoen euro overeind te houden, aldus The Journal.

De Ieren willen met behulp van het Nederlandse familiebedrijf Royal A-ware overschakelen op de productie van Hollandse kazen die in e rest van Europa afgezet kunnen worden. Daarmee worden ze een concurrent voor Nederlandse kaasmakers die ook getroffen worden door de Brexit.

Niet alle Ieren zijn even blij met de plannen. Milieubeschermers willen de nieuwe fabriek tegenhouden omdat intensieve veeteelt die de benodigde 450 miljoen liter melk moet leveren enorm bijdraagt aan het verergeren van de klimaatcrisis. Daardoor zouden de doelen die voor Ierland gesteld zijn in het Akkoord van Parijs in gevaar komen. Alleen deze fabriek zorgt al voor verhoging van de ammonia-uitstoot met 2,5 procent.

cc-foto: Bruno Cavalcante