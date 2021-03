Imam Elforkani wilde petitie voor Lale Gül ondertekenen, maar mocht niet

In de lijst ondertekenaars van de petitie ‘Laat Lale Vrij’, een steunbetuiging aan de bedreigde schrijfster en ex-moslima Lale Gül, staat geen enkele moslim. Dat is niet bij gebrek aan sympathisanten, maar omdat de initiatiefnemers dat niet wilden. Imam Yassin Elforkani, voorheen van de Blauwe Moskee in Amsterdam, wilde graag zijn naam op de lijst, maar werd geweigerd. Dat meldt De Kanttekening.

Elforkani, die nota bene persoonlijk bedankt werd door Gül vanwege zijn steun aan haar, was van mening dat zijn naam onder het manifest de boodschap zou versterken. Een boodschap naar de Nederlandse moslimgemeenschap. Initiatiefnemer en voormalig D66-Kamerlid Bert Bakker besloot anders. Volgens Bakker is Elforkani in het verleden ‘weleens beschuldigd van salafistische en radicale opvattingen’ en was daarom niet welkom.

De imam zelf reageert vol ongeloof. Tegen De Kanttekening zegt Elforkani, die geregeld het verwijt krijgt dat hij – met andere moslims – op de lijst ontbreekt:

Ik ben vijf jaar lang beveiligd geweest door mijn uitspraken over radicaal salafisme. Als je mij googlet, dan zie je dat ik bedreigd word en dat ik opkom voor mensen met andere geloofsovertuigingen. Ik heb jarenlang met de Blauwe Moskee gestreden tegen radicaal salafisme. Ik ben geen voorstander van het salafisme, in het islamdebat ben ik het vaak oneens met deze stroming, maar hun vrijheid zal ik blijven verdedigen. Bakker beperkt hiermee de vrijheid in plaats van dat hij daarvoor strijdt. Ze hebben mijn bewoordingen meegenomen in het manifest, maar ik mag het niet ondertekenen. Ik ben er boos om. Het klopt niet. Hij moet zijn beweringen over mij intrekken.

Bakker gelooft echter dat het opnemen van Elforkani op de lijst een discussie oproept ‘die we niet willen’. Hij zegt om dezelfde reden Thierry Baudet en Geert Wilders niet te hebben genoemd.