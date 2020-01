Impeachment Trump: Democraten voegen last-minute bewijs toe

Democraten hebben op het laatste moment nieuw bewijs toegevoegd aan het impeachment-dossier, dat woensdag wordt overgedragen aan de Senaat. Een van de bewijsstukken is een brief van Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani. Daarin staat duidelijk dat Giuliani de Oekraïense president Zelensky wil ontmoeten, “met medeweten en toestemming van president Trump”.

De brief is het eerste tastbare bewijs dat Trump zijn advocaat heeft opgedragen om een onderzoek te laten starten naar Biden. Daarbij wordt hij beschuldigd van tegenwerking van het congres. De Amerikaanse president heeft sinds de afzettingsprocedure elke vorm van medewerking geweigerd.

De grote vraag van het impeachment-onderzoek is of Trump vanuit persoonlijk belang of vanuit het landsbelang handelde. Andere ingediende bewijsstukken zijn telefoonverslagen en handgeschreven notities, van bijvoorbeeld Lev Parnas, Giuliani’s compagnon. In een notitie schreef Parnas: “Laat Zelensky aankondigen dat de Biden-zaak wordt onderzocht.”

Bij de toegevoegde stukken zitten ook kopieën van Whatsapp-gesprekken tussen Parnas en Robert Hyde, Congreskandidaat in Connecticut. Daarin wordt de indruk gewekt dat Marie Yovanovitch, de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne in de gaten werd gehouden. In een bericht staat bijvoorbeeld:’Ze laten het weten als ze onderweg is.’

Ondanks de waterdichte bewijzen is het onwaarschijnlijk dat Trump daadwerkelijk zal moeten aftreden. Het is ook nooit eerder voorgekomen dat een Amerikaanse president na impeachment werd afgezet. Zo trad Richard Nixon af voordat het Huis hem officieel in staat van beschuldiging kon stellen. Ook Andrew Johnson en Bill Clinton kregen een impeachment door het Huis aan hun broek, maar werden uiteindelijk vrijgesproken in de Senaat.

De rechtszaak in de Senaat is een politiek en geen strafrechtelijk proces. Trump heeft het geluk dat de Republikeinen 53 van de Senaatszetels bekleden. De Democraten en onafhankelijken hebben samen slechts 45 zetels. Bij het aannemen van ‘the articles of impeachment’ in het Huis ontving de president de steun van alle Republikeinse afgevaardigden. Om Trump daadwerkelijk te kunnen afzetten is een tweederdemeerderheid van de senatoren nodig. Dat betekent dat er minstens 20 Republikeinse stemmen nodig zijn.