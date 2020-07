In Napels kost het niet dragen van een mondkapje 1000 euro boete

Geen video? Klik hier.

De Italiaanse autoriteiten laten weinig lucht zitten in de interpretatie van de mondkapjesplicht. Althans die rond Napels. Wie in overdekte openbare ruimtes geen masker draagt loopt in Campania, de regio waar Napels deel van uit maakt, het risico op een forse boete van duizend euro. De maatregel werd vrijdag ingevoerd. Zaterdag werden in de stad Salerno de eerste drie boetes uitgedeeld aan onder meer een bareigenaar en een kapper. Ook op het toeristeneiland Ischia gingen overtreders op de bon.

“Als onze medeburgers denken dat het probleem (van het virus) is opgelost dan betekent het dat we binnen een paar weken terugkeren naar een zware noodtoestand,” stelt de voorzitter van het regiobestuur. Vincenzo De Luca van de sociaal-democratische partij staat bekend als een voorstander van harde maatregelen, een houding die hem de bijnaam Lo Sceriffo, de sheriff, heeft opgeleverd. Van de 275 nieuwe besmettingen in Italië werden er 21 aangetroffen in Campania.

De maskerplicht geldt in openbare gebouwen, supermarkten, horeca, winkels en het openbaar vervoer. Voor dat laatste geldt dat wie geen masker draagt de toegang tot het vervoermiddel geweigerd wordt. Als er toch iemand zonder masker aan boord is moet het vervoermiddel zo snel mogelijk stilgezet worden en de passagier verwijderd worden, indien nodig door de politie.

Ondernemers kunnen beboet worden als klanten geen masker dragen en daar bovenop 5 tot 30 dagen gesloten worden.