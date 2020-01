Influencer maakt excuses na selfie met seksende pinguïns

Influencer Steph Elswood heeft haar excuses aangeboden nadat ze op Instagram een selfie had geplaatst waarop ze te zien is op Boulders Beach, net buiten Kaapstad, met twee pinguïns die de liefde bedrijven. “Ik begrijp nu dat de pinguïns op Boulders Beach veel stress hebben als gevolg van toeristen die proberen om dichtbij te komen”, schrijft Elswood. “Ik voel me schuldig dat ik dat ook heb gedaan.”

De influencer roept haar 239.000 volgers op om niet dezelfde fout te maken. “Informeer op welke afstand je moet blijven”, adviseert ze. Elswood had tijdens het maken van de foto overigens niet door wat de pinguïns achter haar aan het doen waren. “Ik was te veel met mezelf bezig om het op te merken!!! HAHAHA OEPS.”

cc-foto: PollyDot