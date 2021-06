Ingeborg Beugel gearresteerd vanwege hulp aan vluchteling

De Nederlandse journalist en documentairemaker Ingeborg Beugel is tien dagen geleden in Griekenland gearresteerd omdat ze onderdak bood aan een Afghaanse vluchteling. De autoriteiten beschuldigen haar ervan dat ze de 23-jarige Fridoon thuis verstopte. In de herfst wordt bepaald of Beugel wordt vervolgd, schrijft Linda Polman in De Groene Amsterdammer.

Fridoon werd vorig voorjaar ook al eens opgepakt en acht dagen vastgehouden. Hij werd er ten onrechte van beschuldigd een ‘ongedocumenteerde’ te zijn. Beugel slaagde er destijds in om de Afghaanse vluchteling vrij te krijgen.

Polman wijst erop dat de arrestatie van Beugel past in het hardvochtige Europese optreden tegen ‘vluchtelingenhandlangers’. Mensen die vluchtelingen helpen, worden gecriminaliseerd.