Intelligent lockdown faalt in de Bollenstreek

Burgemeester Lies Spruit van Lisse verklaart geschrokken te zijn van het onverantwoorde gedrag van dagjesmensen die ondanks oproepen weg te blijven toch naar de Bollenstreek afreisden. Ze vertelt dat mensen massaal met de auto kwamen, die naast elkaar parkeerden en allemaal het veld in gingen om foto’s te nemen. “Dat hoort helemaal niet bij onze anderhalvemetereconomie. We zijn hartstikke trots op de Bollenstreek en willen het graag laten zien maar dit jaar niet.”

De burgemeester heeft samen met collega’s verschillende wegen laten afsluiten om de stroom van plezierzoekers tegen te houden, aldus Omroep West.

De NOS meldt dat de burgers die de regels aan hun laars lappen vinden dat ze al lang genoeg binnen hebben gezeten. Lokale bewoners ergeren zich bont en blauw aan de types die willens en wetens de gezondheid van anderen in gevaar brengen en hebben zelf velden afgesloten met linten:

Burgemeester Arie van Erk van Hillegom, is het zat. “Het is net zo druk als gisteren en ook vergelijkbaar met andere drukke dagen in het voorjaar”, zegt hij. “Ik denk weleens: hebben jullie onder een steen gelegen of zo?” Van Erk roept daarom opnieuw op om thuis te blijven “We mogen blij zijn dat we onze bewegingsvrijheid nog hebben. Koester dat gewoon en blijf in je eigen omgeving.”