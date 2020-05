Intensivist Gommers pleit voor loslaten angst: ‘We hebben het virus onder controle’

Diederik Gommers, intensivist van het Erasmus MC en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, zegt in een interview met Radio Rijnmond. “Het is heel mooi om te zien hoe we met elkaar dat virus onder controle hebben gekregen. Begin april stond het water ons tot de lippen en nu is het aantal ic-bedden lager dan in januari. (…) Het loslaten (van de maatregelen) is heel belangrijk. Die angst moet er een beetje uit. We willen dat het leven gecontroleerd weer opgepakt wordt en we de gewone dingen weer kunnen doen. We moeten wel zorgen dat je thuis blijft als je ziek bent zodat er geen nieuwe haarden ontstaan die dan uiteindelijk ontsporen.”

Gommers schrikt niet van de taferelen op Hemelvaartsdag. Hij zegt dat de daling laat zien dat mensen zich goed gedragen. “Natuurlijk moet je niet samen in kleine ruimtes gaan zitten. Bij de haarden waar je nu van hoort zie je dat mensen dicht bij elkaar wonen en gebruik maken van dezelfde sanitaire voorzieningen.” In parken en op stranden gaat het volgens Gommers nog steeds goed als mensen de nodige afstand in acht nemen. “Natuurlijk zal er straks af en toe een klein haardje ontstaan maar daar moeten we dan op reageren.”

De intensivist vertelt dat de rust in de ziekenhuizen is weergekeerd, dat het personeel weer vakantieplannen maakt en er ondertussen wordt gewerkt aan plannen voor als het virus in de winter weer toeslaat “zodat er geen tekort is aan bedden en ook niet gelijk weer het hele land plat moet”. Hij waarschuwt ook dat de ouderen extra beschermd moeten worden. Zij blijven nog steeds de hoog risico groep. “De ouderen moeten blijven oppassen. Ze moeten opletten waar ze wel of niet naar toe gaan.”

Beeld: OP1