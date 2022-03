Internationaal Strafhof start onderzoek naar Russische oorlogsmisdaden

Het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) heeft een onderzoek geopend naar Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne. Dat heeft aanklager Karim Ahmad Khan laten weten. In een verklaring schrijft hij:

“Afgelopen vrijdag heb ik al mijn toenemende bezorgdheid geuit, in navolging van die van wereldleiders en wereldburgers, over de gebeurtenissen in Oekraïne. Vandaag wil ik aankondigen dat ik heb besloten zo snel mogelijk een onderzoek naar de situatie in Oekraïne te starten.

[…]

In het bijzonder ben ik ervan overtuigd dat er een redelijke basis is om aan te nemen dat zowel vermeende oorlogsmisdaden als misdaden tegen de menselijkheid zijn begaan in Oekraïne in verband met de gebeurtenissen die al zijn beoordeeld tijdens het voorlopige onderzoek door het Bureau. Gezien de uitbreiding van het conflict in de afgelopen dagen, is het mijn bedoeling dat dit onderzoek ook alle nieuwe vermeende misdaden omvat die onder de jurisdictie van mijn bureau vallen en die zijn begaan door een partij bij het conflict op enig deel van het grondgebied van Oekraïne.”

Khan zegt ook steun te vragen van ‘alle landen die lid zijn van het ICC zijn en de internationale gemeenschap als geheel’ tijdens het onderzoek, in de vorm van financiële steun en personeel: ‘Het belang en de urgentie van onze missie is te ernstig om gegijzeld te worden door gebrek aan middelen.’

Lees hier de hele verklaring.