Italiaanse minister waarschuwt: coronamaatregelen duren zeker nog tot mei

Terwijl het kabinet in Nederland niet verder dan drie weken vooruit kijkt, waarschuwt de Italiaanse minister van Volksgezondheid Roberto Speranza dat de bevolking veel geduld zal moeten hebben. De maatregelen om verspreiding van het coronavirus zullen zeker nog tot mei van kracht zijn, zei hij tijdens een werkbezoek aan een fabriek die in gereedheid is gebracht om een vaccin te produceren. “We moeten met het mes tussen de tanden doorknokken gedurende de moeilijke zeven tot acht maanden die nu komen.”

De minister drukte burgers op het hart zich gedurende periode te houden aan de maatregelen. “Maar terwijl we knokken moeten we ook naar de toekomst kijken. De hele internationale gemeenschap werkt aan een vaccin en er is hoop dat we binnenkort goed nieuws hebben. Tot het zo ver is moeten mensen goed de regels volgen want daarmee zijn we er in geslaagd de curve in de afgelopen maanden naar beneden te drukken.”

De Italiaanse regering wil koste wat kost een tweede lockdown zien te vermijden. Italië was het eerste Europese land dat getroffen werd door het virus en betaalde daarvoor een hoge tol in mensenlevens. Op dit moment is de situatie in Italië relatief gunstig. “De cijfers van Italië zijn veel beter dan die van andere Europese landen, maar dit moet ons niet geruststellen. We hebben een uitzonderlijke prestatie geleverd en mogen nu niet weer alles verpesten”, voegde de minister eraan toe.