Italianen klagen Nederlandse houding aan: gebrek aan ethiek en solidariteit

In een brief in het Duitse dagblad Frankfurter Allgemeine Zeitung bekritiseren Italiaanse bestuurders de Nederlandse houding in de coronacrisis. Minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) tracht financiële noodhulp aan het zwaar getroffen Italië en Spanje te voorkomen. De Standaard schrijft:

‘De Nederlandse houding is een voorbeeld van een gebrek aan ethiek en solidariteit in elk opzicht’, schrijven onder anderen de burgemeester van de stad Bergamo en de gouverneur van de zwaargetroffen Italiaanse regio Lombardije. Ook europarlementslid Carlo Calenda ondertekende de brief. De briefschrijvers betreuren dat Nederland zich verzet tegen Europese financiële hulp voor Europese landen die hard getroffen zijn door de coronacrisis. Zo schoot de Nederlandse premier Mark Rutte (VVD) de mogelijkheid om coronaobligaties uit te geven af. Ook voor het inzetten van het noodfonds ESM – ‘de Europese bazooka’ – staat Nederland op de rem.

In de brief roepen ze Duitsland op de Nederlanders niet te volgen. De NOS:

In de brief herinneren de politici de Duitsers eraan dat Europese landen een flink deel van de Duitse schulden in de jaren 50 kwijtscholden. “En Italië is nog altijd overtuigd van de juistheid van dat besluit (…) Lieve Duitse vrienden, het geheugen helpt u bij het nemen van de juiste beslissingen.”

De brief is opgesteld door onder meer burgemeesters, gouverneurs en een Europarlementariër. Binnen de regeringscoalitie wordt verschillend gedacht over de snoeiharde houding van de CDA-minister. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie pleit voor meer barmhartigheid en stelt dat er een soort Marshallplan voor Zuid-Europa moet komen. Rob Jetten van D66 voelt ook voor het bieden van hulp.

De EU-ruzie tussen Italië en NL gaat nextlevel. Een aantal prominente Italianen (economen, gouverneurs en burgemeesters) schrijft een brief in de Frankfurter Algemeine van morgen om aan de Duitsers te vragen afstand te nemen van Nederland dat “niet ethisch en solidair” is. pic.twitter.com/hRyvpVuR6o — Mustafa Marghadi (@mousmar) March 30, 2020

Correspondent Andrea Vreede wordt geciteerd bij de VRT. In Italië gaan stemmen op Nederlandse producten te boycotten. De wrevel over het gebrek aan samenwerking dateert al van voor de coronacrisis. Nederland liet Italië en Griekenland ook aan hun lot over in de vluchtelingencrisis:

“Ooit waren de Italianen eurofielen, ze vonden het Europese project fantastisch. Dat is helemaal afgebroken, vooral door de migratiecrisis. Er was toen geen solidariteit en dat gebeurt nu weer. Het ethische besef van hoe je met mensen omgaat, is er niet, klinkt het hier.”

Prominente Duitse economen riepen vorige week op juist over te gaan tot ongekende financiële hulp.

cc-foto: Simon Bleasdale