JA21-Statenlid kan door wooncrisis geen huis vinden en gaat weg, geen vervanger

FvD-splinterpartij JA21 heeft niet genoeg mensen om het vertrek van Yael Potjer uit de Provinciale Staten van Utrecht op te vangen en dus blijft diens zetel leeg. Dat meldt het AD. Potjer kan door de woningcrisis geen betaalbare woning vinden en dus gaat hij noodgedwongen weer bij zijn ouders wonen in de Achterhoek. Statenleden zijn verplicht in de provincie te wonen die ze vertegenwoordigen.

Een Statenlid dat vroegtijdig opstapt, kan worden vervangen door een partijgenoot die bij de laatste verkiezingen ook op de kandidatenlijst stond. Die is er niet. Oud-Statenlid Nicki Pouw-Verweij zit tegenwoordig in de Tweede Kamer en hoewel een dubbelfunctie formeel is toegestaan, zit een terugkeer er volgens fractievoorzitter Wouter Meyers niet in. Daarvoor is Pouw-Verweij volgens hem te ‘druk, druk, druk’.

Op de kieslijst van 2019 zijn nog zeven overgebleven kandidaten, maar geen van allen woont in de provincie Utrecht en ook heeft geen van hen plannen daar verandering in te brengen. Mocht een van hen daar wel oren naar hebben, dan is het nog maar de vraag of dat überhaupt gaat lukken. Eerder al vertrok toen nog Forum voor Democratie-Statenlid Patrick Bauduin al, volgens AD mede omdat ook hij last had van de overspannen woningmarkt. Hij verruilde Utrecht voor Noord-Brabant.

In december vorig jaar stapte de gehele Utrechtse Statenfractie van Forum voor Democratie over naar JA21, nadat de partij van Thierry Baudet een broeinest van racisme en antisemitisme was gebleken. De fractie heeft zes zetels in de Provinciale Staten, daarvan zijn er vanaf nu dus nog maar vijf bezet.

Foto: PSUtrecht/Twitter