Jan Roos in hoger beroep veroordeeld voor mishandeling minderjarige

Tuigvlogger Jan Roos is ook in hoger beroep veroordeeld wegens mishandeling van een 16-jarige. Dat meldt het AD. Aan Roos werd een boete van 750 euro opgelegd en moet daarnaast het minderjarige slachtoffer een schadevergoeding betalen van 700 euro. Roos was eerder al veroordeeld door de politierechter.

De mishandeling vond plaats in mei 2018. Roos zei zich bedreigd te voelen door de minderjarige jongen en bezorgde hem vervolgens een hersenschudding, nekpijn, mondbloedingen en een losse voortand. Volgens het hof was de mishandeling van de 16-jarige niet alleen schokkend voor het slachtoffer, maar ook voor de omstanders.

Het is niet de eerste keer dat Roos betrokken is bij gewelddadige intimidatie van minderjarigen. In 2015 zou Roos, toen nog werkzaam voor Powned, uitgescholden zijn door een groepje jongens waarop hij met ‘een knuppelachtig ding’ achten hen aanging. Ooggetuigen verklaarden echter dat de jongens hem rustig benaderden waarna Roos een kapmes uit zijn kofferbak haalde en zei: ‘Ik hak jullie kankerkoppen eraf’.

cc-foto: Roel Wijnants