Jane Goodall: geef geen geit cadeau aan mensen in arme landen

Een geit of koe schenken aan mensen in een arm land, zodat ze in hun eigen voedsel kunnen voorzien: het lijkt het ideale cadeau als je de medemens wilt helpen. Maar wetenschappers, onder wie Jane Goodall, waarschuwen dat dergelijke giften meer kwaad dan goed doen, schrijft The Guardian.

Goodall wijst tegenover de krant op de onbedoelde gevolgen van acties waarbij organisaties geiten en koeien cadeau doen aan mensen in nood. “De dieren moeten gevoed worden en ze hebben veel water nodig”, legt de wereldberoemde primatoloog uit. “En op veel plaatsen wordt het water steeds schaarser door klimaatverandering. Ook de veterinaire zorg is vaak beperkt of zelfs volledig afwezig.”

Oxfam, dat de mogelijkheid biedt om een geit aan te schaffen voor een familie, is het daar niet mee eens. De organisatie begon in 2005 met een geitenprogramma in Malawi. “Sindsdien hebben meer dan 3.000 gezinnen een geit ontvangen en hun levens zijn er daardoor op vooruitgegaan”, verklaart Oxfam tegenover The Guardian.

Goodall ziet meer in programma’s om de irrigatie te verbeteren. Op die manier kan volgens haar de bodemkwaliteit worden verbeterd, met alle gunstige gevolgen voor de landbouw en voedselvoorziening van dien.