Japanner met coronavirus gaat expres naar twee cafés

Een Japanse vijftiger die te horen had gekregen dat hij geïnfecteerd was met het nieuwe coronavirus, is vervolgens naar twee cafés in Gamagori gegaan. Tegen een familielid verklaarde hij dat hij dat deed om “het virus te verspreiden”. Dat meldt Tokyo Reporter.

In de tweede bar die de man bezocht, vertelde hij het personeel dat hij besmet was. Daarop besloot een medewerker om de plaatselijke gezondheidsautoriteiten in te lichten. Toen agenten gekleed in beschermende pakken bij het café aankwamen, was de man alweer naar huis vertrokken.

De twee cafés die de man heeft bezocht, worden schoongemaakt, meldt een woordvoerder van de gemeente Gamagori. De burgemeester van de stad noemt het “zeer betreurenswaardig” dat de man niet heeft geluisterd naar het medisch personeel dat hem had aangeraden om naar huis te gaan.

cc-afbeelding: iXimus