Jeff Bezos wil Rotterdams monument demonteren omdat megajacht er niet onder past

Het rijksmonument de Koningshavenbrug in Rotterdam, in de volksmond ‘De Hef’ genoemd, wordt tijdelijk ontmanteld om Amazon-baas Jeff Bezos een plezier te doen, een nieuw zeiljacht van de miljardair past anders niet onder de brug. Dat meldt Rijnmond. Historici spreken er schande van, in 2017 is namelijk door de gemeente toegezegd dat het iconische bouwwerk nooit meer gedemonteerd zou worden.

Jeff Bezos, met een geschat vermogen van zo’n 150 miljard dollar een van de rijkste mensen op de planeet, laat een nieuw zeiljacht bouwen. En wel door jachtbouwbedrijf Oceanco in Alblasserdam. De bestelde driemaster wordt zo groot, dat hij na oplevering niet meer onder De Hef door kan. En dus is het verzoek bij de gemeente Rotterdam neergelegd het middenstuk van De Hef tijdelijk te verwijderen, op kosten van Bezos. De gemeente blijkt bereid het verzoek in te willigen.

Volgens de gemeente is het simpelweg een kwestie van pragmatiek. Het schip gedeeltelijk elders afbouwen zou niet praktisch zijn en ook is de gemeente van mening dat het bouwproject ‘vanuit economisch perspectief en behoud van de werkgelegenheid’ belangrijk is. Ton Wesselink van het Historisch Genootschap Roterodamum spreekt dat tegen en ergert zich aan de opstelling van de gemeente: “Werkgelegenheid is belangrijk, maar er zijn grenzen aan wat je kan en mag doen met ons erfgoed.”

De Koningshavenbrug, ontworpen door ingenieur Pieter Joosting, werd geopend in 1927 en deed tot 1993 dienst als oeververbinding voor het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam. In 1940 raakte de brug zwaar beschadigd tijdens het Duitse bombardement. Na de oorlog werd het als een van de eerste bouwwerken in ere hersteld. De inwoners van Rotterdam zijn zo gehecht aan het bouwwerk dat in de jaren 90 werd afgezien van sloop, in 2000 werd het officieel een Rijksmonument. Na meerdere renovaties werd in 2017 beloofd dat de brug nooit meer uit elkaar gehaald zou worden.