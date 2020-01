Jesse Klaver: “Ik hoop niet dat het in Nederland normaal wordt om te spotten met de dood van een politicus”

GroenLinks-leider Jesse Klaver is geschrokken van een filmpje waarin hij als schietschijf voor boeren dient. Op het filmpje, dat op Oudejaarsdag werd gedeeld, is te zien hoe een man in een blauwe overall zijn carbidschietinstallatie richt op een grote foto van Klaver, verderop in het gras. Nadat hij heeft geschoten en het projectiel de foto heeft geraakt, klinkt er gelach van de mensen die erbij staan.

De beelden zijn ruim 270.000 keer bekeken. Een bestuurslid van de boerenactiegroep Farmers Defence Force noemt het filmpje dat ze deelt op Twitter “geniaal”.

“Het is door deze jongens vast bedoeld als grap”, laat Klaver weten aan de NOS. “Maar twee maanden geleden was er de grap van een doodskist met mijn naam erop. Een maand geleden de grap dat er stickers op auto’s en motoren werd geplakt met de tekst ‘ik rem niet voor Klaver’.”

De fractievoorzitter van GroenLinks zegt dat het debat in vrijheid moet worden gevoerd, “zonder intimidatie of geflirt met geweld”