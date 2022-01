Jesse Klaver waarschuwt voor staatsgevaarlijke FvD: ‘Dit eindigt in geweld’

Een jaar na de bestorming van het Amerikaanse Capitool door hordes Trump-aanhangers, trekt GroenLinks-leider Jesse Klaver een parallel tussen de situatie aldaar en de ontwikkelingen in Nederland. Zijn conclusie: wat daar gebeurde, kan hier ook. De uitlatingen van met name de politici van Forum voor Democratie zijn volgens Klaver een rechtstreeks gevaar voor de democratie: ‘Dit eindigt in geweld, vrees ik. En we zijn daar dichterbij dan velen denken.’

In zijn reflectie haalt Klaver de overeenkomsten aan tussen uitlatingen van de Amerikaanse oud-president Trump en FvD-leider Baudet. Beiden trekken luidruchtig verkiezingsuitslagen in twijfel, beiden roepen op tot vervolging van politieke tegenstanders. Nog een overeenkomst: zowel Trump als Baudet vissen fanatiek in de complotvijver. Deze week werd nog eens duidelijk wat er dan komt bovendrijven. Deze complotextremist die in december Hugo de Jonge al bedreigde, stond nu met een brandende fakkel voor de deur van Sigrid Kaag. ‘Het signaal is duidelijk: er hoeft nog maar iets te gebeuren of de boel gaat in lichterlaaie,’ aldus Klaver die er geen probleem mee heeft de vinger op de zere plek te leggen:

Het is onterecht om deze gebeurtenis van gisteren af te doen als een toevallige actie van één complotextremist, of een bedreiging aan het adres van één politica. Dit is onderdeel van iets groters. Dezelfde avond benadrukte FvD-Tweede Kamerlid Van Houwelingen op internet dat Kaag “verantwoordelijk is voor de implementatie van WEF-beleid.” Een week eerder riep FvD-Kamerlid Van Meijeren op tot het handelen in strijd met democratisch vastgestelde regels, om “het regime ten val te brengen.” Deze woorden en frames zijn anti-democratisch. En staatsgevaarlijk.

Klaver hekelt in zijn betoog in ferme woorden de manieren waarop Forum voor Democratie voortdurend probeert de democratische rechtsorde te ondermijnen. Zoals bij het herhaaldelijk oproepen tot de oprichting van tribunalen. Speciaal ingerichte rechtbanken die buiten de bestaande rechtsstaat opereren met opnieuw slechts één doel: politieke tegenstanders onschadelijk maken. En daar moet ferm tegen opgetreden worden, schrijft Klaver:

Hoe bescherm je de democratische rechtsstaat tegen hen die haar af willen schaffen? Door tegengeluid te geven. Door grenzen te trekken. Door niet alleen geschokt te reageren op incidenten, maar het monster in het gezicht te kijken en te zien voor wat het is: een doelbewuste en stelselmatige bedreiging van de maatschappelijke vrede.

Door hard te zijn tegen politici met een gevaarlijke agenda. Door hen het woord te ontnemen als de plenaire zaal van het parlement gebruikt wordt om de rechtsstaat te ondermijnen. Door van social media-bedrijven te eisen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en hun platforms niet laten misbruiken voor een aanval op de democratie.

Als laatste wijst Klaver op het belang ‘zacht te zijn voor elkaar’ en het ‘wij’ zo groot mogelijk te maken. Onder meer door mensen ‘met oprechte vragen en twijfels’ niet zonder meer af te wijzen, waarna ze met open armen door rechtsextremisten en populisten worden ontvangen: ‘Door een krachtig verbond te vormen, van goedwillende burgers. Van mensen die nooit zwijgend zullen toekijken als politici de bijl aan de wortel van onze democratie zetten. Want wij zijn met meer. Veel meer.’