JFVD-leden maken grappen over Anne Frank en verheerlijken Breivik

Leden van de jongerenorganisatie van Forum voor Democratie (JFVD), laten zich in appgroepen racistisch en antisemitisch uit. De leden maken grappen over Anne Frank, verheerlijken extreemrechtse terroristen als Anders Breivik en Brenton Tarrant en zingen het Horst Wessellied.

Dat schrijft HP De Tijd dat screenshots publiceert. Bezorgde JFVD-leden hebben eerder deze maand een brief gestuurd aan het bestuur van de jongerenorganisatie en het hoofdbestuur van FvD. In de brief spreken zij hun zorgen uit over het rechts-radicale gedachtegoed van “actieve leden en leden die bepaalde ondersteunende- of bestuursfuncties hebben”.

De antisemitische, racistische en geweld verheerlijkende uitingen worden gedaan in appgroepen met namen als ‘Borrelvd’ en de officiële Forum-appgroep ‘Hub Zuid-Holland’. Het bestuur van JFvD laat weten niet van plan te zijn om de verantwoordelijke leden te royeren.

“We hebben een groot aantal screenshots bekeken waarvan een aantal inderdaad een zeer laakbare inhoud heeft. Het bestuur van JFVD vraagt zich af waarom de briefschrijvers niet (veel) eerder aan de bel hebben getrokken. Sommige appjes dateren uit 2017 en 2018. Drie jaar is een lange tijd om zorgen in dezen niet te uiten.”

FvD-vicevoorzitter Lennart van der Linden kondigt een onderzoek aan. Hij noemt de uitingen tegenover HP De Tijd “walgelijk”, maar stelt ook dat het hoofdbestuur “geen gedachtenpolitie wil zijn voor dingen die mensen privé doen”.

Baudet heeft volgens de bezorgde leden niet gereageerd op hun brief. Eerder deze maand hekelde de Forum-leider nog “verdachtmakingen op basis van ‘screenshots’ uit oude appjes”.

FvD-prominent Annabel Nanninga had in het verleden de gewoonte om op Twitter ‘grappen’ te maken over de Dodenherdenking en het vergassen van joden.