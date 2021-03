‘Joggers moeten mondmasker dragen ter voorkoming besmetten voorbijgangers’

Joggers die op drukke plekken rennen waar ze andere mensen passeren moeten mondkapjes dragen. Door hun lichamelijke inspanning blazen ze adem uit over grotere afstanden die passanten vervolgens kunnen inhaleren. Daarmee vormen ze een potentieel besmettingszorg, stelt Trish Greenhalgh, hoogleraar geneeskunde aan de universiteit van Oxford in het programma Good Morning Britain.

“Het lijdt geen twijfel dat het virus zich door de lucht verspreidt, het lijdt geen twijfel dat je het kunt oplopen door het in te ademen als het door iemand anders is uitgeademd. Bij de passerende jogger die puft en hijgt kun je de adem voelen en soms zelfs merken dat je die inademt. Veertig procent van de besmettingen komen van mensen die geen symptomen vertonen. Voor je het weet besmet je ongemerkt een oude vrouw die haar hond uitlaat.”

“Het hangt er vanaf hoe dicht ze passeren en hoe zwaar ze ademen,” verduidelijkt de professor. “Het is belangrijk dat hardlopers nadenken over waar ze gaan lopen. Als ik ren let ik op de voetgangers omdat de trottoirs er voor hen zijn. Draag een masker als je door drukke straten rent. Als je in het park rent kun je je masker afdoen. Het is niet zo moeilijk.”

Er zijn overigens medici die juist waarschuwen tegen het dragen van een mondkapje tijdens zware fysieke inspanning, schreef De Tijd afgelopen zomer:

De Wereldgezondheidsorganisatie raadt expliciet af mondmaskers te dragen tijdens fysieke inspanningen. De organisatie stelt dat sporters beter geen masker dragen omdat dat de ademhaling belemmert, het masker nat kan worden door zweet en een vochtig masker de groei van bacteriën bevordert. ‘Voor niet-getrainde sporters die een start-to-run programma volgen omdat ze overgewicht hebben of roken, belemmert zo’n masker de ademhaling, waardoor ze kunnen hyperventileren, duizelig worden en flauwvallen’, zegt professor inspanningsfysiologie Peter Hespel (KU Leuven).

Voldoende afstand houden lijkt vooralsnog het veiligst. Bij wielrenners bijvoorbeeld kan de besmettelijke adem zich tien tot twintig meter om de renner heen verspreiden, aldus De Tijd.

cc-foto: Amaury Laporte