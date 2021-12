Jong radicaal links wint met Gabriel Boric presidentsverkiezingen in Chili

De linkse Gabriel Boric (35), die furore maakte als studentenleider, heeft met 55 procent de tweede ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen. Hij versloeg de uiterst rechtse José Antonio Kast, aanhanger van de voormalige dictator Pinochet, die lange tijd werd gezien als zekere winnaar. Boric heeft de verkiezingen onder meer weten te winnen door een intensieve deur-tot-deur campagne langs meer dan een miljoen huizen, waarbij zijn aanhangers kiezer voor kiezer duidelijk maakten wat hij te bieden heeft. De opkomst bedroeg bijna 55 procent, dat is hoger dan bij eerdere verkiezingen maar had nog meer kunnne zijn want gebrek aan vervoer speelde veel kiezers parten. Aanhangers van Boric beweren dat de rechtse regering trachtte tegen te gaan dat burgers hun stem uit konden brengen.

Boric, die er al twee termijnen als senator op heeft zitten, is de jongste president die Chili ooit gehad heeft. Honderdduizenden uitbundige kiezers trokken zondagavond de straat op om de enorme overwinning te vieren. Verwacht wordt dat Boric het land drastisch gaat veranderen nadat er in 2019 een grote massabeweging op gang is gekomen tegen de schrijnende ongelijkheid in Chili. Hij behoort tot een generatie radicale activisten die van plan is voorgoed af te rekenen met de oerconservatieve erfenis waar het land nog steeds onder zucht.

Hij heeft campagne gevoerd op progressieve thema’s die veel jonge kiezers aanspreken: bestrijding van de klimaatcrisis, opkomen voor vrouwenrechten en rechten van de oorspronkelijke bewoners. Hij waarschuwde bij zijn overwinningsspeech dat er moeilijke tijden aan zullen breken. “Alleen met sociale cohesie, het hervinden van onszelf en het delen van gemeenschappelijke beginselen zullen we vooruit kunnen komen met een werkelijk duurzame ontwikkeling die iedere Chileen bereikt.” Hij belooft Chili te decentraliseren, een verzorgingsstaat in te voeren, de overheidsuitgaven op te voeren en grootschalige inclusie van vrouwen, non-binaire Chilenen en oorspronkelijke bewoners.

Boric bedankte al zijn tegenkandidaten, waaronder Kast, en benadrukte zijn toewijding aan de rechtsstaat en constitutionele processen in het land dat in de vorige eeuw is misvormd door een militaire staatsgreep en dictatuur. Het land fungeerde in die tijd als proeftuin voor het neoliberalisme dat later wereldwijd werd doorgevoerd waarbij de sociale overheid is afgebroken om plaats te maken voor de zogenaamde vrije markt. “Chili was de geboorteplaats van het neoliberalisme en het zal ook de begraafplaats worden,” hield hij zijn gehoor voor toen hij de eerste ronde won. “Rechtvaardigheid, waarheid en respect. We gaan door,” sloot Boric nu zijn overwinningsspeech af.