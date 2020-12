Joost Eerdmans wordt actief voor zijn zevende politieke partij

Het is nog geen maand geleden dat Joost Eerdmans, die eerder actief was voor het CDA, de LPF, de Groep Eerdmans-Van Schijndel, EénNL, Leefbaar Capelle en Leefbaar Rotterdam, verklaarde dat hij ‘verknocht’ was aan Forum voor Democratie. Inmiddels is het weer tijd voor een nieuwe partij. Samen met ex-FvD’er Annabel Nanninga heeft hij JA21 opgericht.

“Er is behoefte aan een fatsoenlijk rechtse partij”, verklaart Eerdmans tegenover EenVandaag. En zeg je fatsoenlijk, dan denk je natuurlijk aan Nanninga, die de term ‘dobberneger’ muntte, in een column pleitte voor meer grappen over gaskamers en tijdens de Dodenherdenking op Twitter vroeg waarom iedereen zo stil was (“Is er iemand dood ofzo?”).

Hoe JA21 zich precies wil onderscheiden van andere rechtse partijen is nog niet helemaal duidelijk. Alle standpunten van de nieuwe partij (‘opvang vluchtelingen in de regio’, ‘Nederlands belang voorop in de EU’, ‘Werken moet lonen’) worden ook al door andere rechtse partijen uitgedragen.