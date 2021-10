Journalisten Wall Street Journal boos op publicatie brief vol leugens van Trump

De opinieredactie van de Wall Street Journal (WSJ) ligt onder vuur van onder andere de eigen nieuwsredactie, vanwege het publiceren van een ingezonden brief van Donald Trump. In die brief herhaalt Trump een hele lijst bewezen leugens over zogenaamd gestolen verkiezingen en stemfraude. Volgens journalisten van de Journal haalt de opinieredactie ‘het harde werk van de feitencheckers onderuit’.

De nieuwsredactie van de WSJ deed de afgelopen weken goede zaken, onder andere door het openbaren van de zogenoemde “Facebook Files”. Uit onderzoek van de krant bleek dat het sociale netwerk verschillende standaarden voor zijn gebruikers hanteerde en dat intern bekend was dat Instagram – onderdeel van Facebook – schadelijk is voor met name tienermeisjes, maar daar werd door Facebook niets mee gedaan. De onthulling was tekenend voor het vaak diepgravende onderzoekswerk van de krant.

Dat het nu juist diezelfde krant is die klakkeloos de eindeloos uitgekauwde leugens van de oud-president publiceert, is tegen het zere been van veel journalisten. Helemaal omdat de leugens, naast het aanzetten tot haat en geweld, reden voor vrijwel alle sociale media was om Trump van hun platform te verbannen. ‘Het is erg teleurstellend dat onze eigen opiniesectie het soort desinformatie blijft publiceren wat wij steeds maar moeten ontkrachten’ zegt een anonieme WSJ-verslaggever tegen CNN dat meerdere ontevreden journalisten binnen de krant sprak.

Ook van journalisten van andere media komt kritiek. Zo schrijft Witte Huis-correspondent S.V. Dáte van Huffington Post: ‘De meeste kranten staan niet toe dat opiniemakers gewoon leugens verkondigen. Blijkbaar is de Wall Street Journal daar niet een van.’ De krant zelf heeft niet gereageerd op de ophef.