Jules Deelder overleden: Zijn gaan is een komen

In Rotterdam is na een zeer kortstondig ziekbed op 75-jarige leeftijd Jules Deelder overleden. Deelder was dichter, schrijver, nachtburgemeester, jazz-expert en had in het verleden een talkshow bij Veronica en een jazzprogramma bij Rijnmond.

Fragment: Deelder interviewt Hermand Brood (1994)

Vorige maand werd zijn 75e verjaardag nog uitgebreid gevierd in De Doelen.

Zijn familie maakte het nieuws bekend met een gedicht van zijn hand.

Zijn gaan is

een komen

Zijn komen

een gaan

Hij houdt niet

van zitten

Hij blijft

liever staan

Zichzelf

en de wereld

een raadsel

(Uit: De Zwarte Jager – J.A. Deelder, 1973)

cc-foto: Guus Krol