Justitie vervolgt PVV-politicus wegens stalking ex-PVV’er

Het Openbaar Ministerie start een zaak tegen een gemeenteraadslid voor de PVV in Emmen wegens het stalken van een gemeenteraadslid uit Almelo. De man heeft volgens justitie de vrouw maandenlang bedreigd, belaagd en ongewenste seksuele berichten hebben gestuurd. De zaak dient op 2 maart voor de rechter, meldt RTV Drenthe. De PVV’er legt zijn functie ondertussen niet neer.

De twee politici kennen elkaar sinds 2018 via de PVV en hadden kortstondig een relatie maar zijn inmiddels ook politiek gescheiden. Het raadslid uit Almelo is uit de PVV gestapt en heeft nu haar eigen fractie genaamd Forum voor Rechts. De verdachte uit Emmen is eerder uit de PVV-fractie gezet wegens notoire afwezigheid en wanprestaties. Hij ging solo verder als Voor Emmen Voor Nederland. Na verzoenende gesprekken maakt de verdachte sinds januari weer deel uit van de PVV-fractie.

Het gemeenteraadslid uit Almelo bevestigt tegenover de regionale omroep dat ze aangifte heeft gedaan: “Het enige wat ik erover kwijt wil, is dat ik die aangifte heb gedaan omdat ik aanwijzingen heb dat ik niet het enige slachtoffer van hem zou zijn. Maar vooral ook omdat ik dit een principekwestie vind: veiligheid van vrouwen staat voorop. Ik ben blij dat de politie en het Openbaar Ministerie dit goed hebben opgepakt.”

De verdachte zegt dat hij een schikking heeft afgewezen en de zaak voor wil laten komen om voor de rechter zijn onschuld te bewijzen. “Ik ben van mening dat ik mij niet schuldig heb gemaakt aan een strafbaar feit.”

cc-foto: LauterGold