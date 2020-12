Kaag start onderzoek naar beschuldiging intimidatie van vrouwen binnen D66

Een prominent lid van D66 wordt anoniem beschuldig van intimidatie van vrouwen binnen de partij. Deze persoon, Frans van Drimmelen, zou misbruik hebben gemaakt van zijn invloed op de kieslijst en de invulling van andere vacatures binnen D66. Lijsttrekker Sigrid Kaag laat donderdag weten onderzoek te doen naar de beschuldigingen.

Woensdag verscheen een anonieme getuigenis op internet. Deze persoon, naar eigen zeggen een vrouwelijk partijlid, beschuldigt Van Drimmelen – een partijadviseur – er ook van een vrouw te hebben geïntimideerd op het partijbureau. Na een verbroken relatie zou hij haar hebben vastgehouden en gestalkt. Daar is volgens de anonieme persoon melding van gemaakt bij de politie en binnen de partij zelf. Toenmalig partijleider Alexander Pechtold zou Van Drimmelen alleen vermanend hebben toegesproken. Ook de briefschrijver zelf is slachtoffer geworden, schrijft ze: ‘Hij wilde meer op relationeel en seksueel vlak. Ik niet. Vervolgens kon ik het vergeten met mijn ambities in de partij. Hij werd venijnig. Ik hoefde hem niets meer te vragen.’ Het Haagse lobby- en PR-bureau waar de beschuldigde werkzaam is, zegt de signalen niet te hebben gehad, maar sluit zich aan bij het onderzoek van D66.

NRC meldt daarnaast:

Frans van Drimmelen, al decennia actief binnen D66 en een invloedrijke lobbyist op het Binnenhof, zou in 2016 een vrouwelijk D66-lid geïntimideerd en gestalkt hebben. Dat verhaal ging binnen de partij al jaren rond en verscheen woensdagavond online in een anoniem relaas. Daarin wordt beschreven hoe Van Drimmelen een vrouw, destijds de directeur van het partijbureau, intimideerde toen zij hem afwees en hij haar op het partijbureau opsloot. Daar werd destijds al melding van gedaan, zowel binnen de partij als bij de politie. Partijprominenten zijn dan ook al jaren op de hoogte van de kwestie, zeggen bronnen binnen de partij tegen NRC. De online publicatie heeft nu alsnog geleid tot een onderzoek.

Online lijken erop te wijzen dat de vrouw in kwestie in 2016 onverwacht is vertrokken uit haar functie.

De briefschrijver meldt daarnaast dat ‘een aantal Tweede Kamerleden, oud-partijleiders en machtige strategen achter deze leiders, zich veelvuldig storten op stagiaires en vrouwen met ambitie binnen de partij.’ Kaag schrijft nu in haar verklaring ‘enorm geschrokken’ te zijn van het bericht en noemt D66 een partij ‘een partij waar we respectvol met elkaar omgaan en die voor iedereen een veilige werkomgeving en politieke vereniging moet zijn’. Ook schrijft ze dat het feit dat dit jaren geleden zou hebben gespeeld, niets afdoet aan de noodzaak zo snel mogelijk onderzoek te doen. Ook roept ze andere betrokkenen op hun verhaal te doen: ‘In mijn partij is er geen enkele ruimte voor grensoverschrijdend gedrag. Wanneer daar sprake van zou zijn, past maar een weg: stevig ingrijpen.’

Update:

In een reactie aan de Volkskrant laat Van Drimmelen weten zich ‘absoluut’ niet te herkennen in de ‘insinuaties’.

Los van mijn persoonlijke emotie, vind ik het verschrikkelijk dat deze berichtgeving organisaties raakt zoals D66 en ons adviesbureau; omgevingen waar we grensoverschrijdend gedrag niet tolereren. Het is goed dat D66 een zorgvuldig onderzoek instelt. Ik zal daar volledig aan meewerken en zie met vertrouwen de uitkomst tegemoet.

Bronnen: De Volkskrant, NOS