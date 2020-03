Kabinet grijpt coronacrisis aan voor ‘Hongaarse’ aanpak asielzoekers

De Hongaarse premier Viktor Orban greep de coronacrisis twee weken geleden met beide handen aan om het recht op asiel af te schaffen. Minister Ferd Grapperhaus en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie) gebruiken nu het corona-excuus om asielzoekers niet meer toe te laten tot het aanmeldcentrum in Ter Apel. De NOS schrijft:

Iedereen die asiel aan wil vragen in Nederland of opnieuw recht op asielopvang heeft, moet zich in Ter Apel melden. Zij treffen nu dus een dicht hek. Er wordt ook niet meer gescreend op waar ze vandaan komen en of ze ziek zijn.

Hoewel Europese landen zwaarder zijn getroffen door Covid-19 dan de meeste landen waar asielzoekers vandaan komen, vrezen de bewindslieden van Justitie toch dat nieuwe asielzoekers het coronavirus mee de opvang innemen, bericht de NOS.

De suggestie dat asielzoekers ziektes meebrengen is erg laag. — Wil Eikelboom (@wileikelboom) March 16, 2020

Het Dagblad van het Noorden meldt dat er maandag zo’n tien nieuwe asielzoekers buiten het aanmeldcentrum staan te wachten. Onder hen is de Nigeriaan Francis die ‘s ochtends nog door de Amsterdamse politie naar Ter Apel was gestuurd. Volgens de meest recente cijfers zijn in Nigeria twee mensen besmet met Covid-19.

Tweede Kamerleden Maarten Groothuizen (D66) en Joël Voordewind (ChristenUnie) dringen er bij het kabinet op aan om asielzoekers bescherming te blijven bieden. “Het kan niet zo zijn dat we mensen onder de bruggen laten slapen”, twittert Voordewind. “Er moet opvang zijn voor mensen die het nodig hebben”, vindt Groothuizen.

