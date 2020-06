Kabinet heft corona-regels middelbaar onderwijs grotendeels op na zomer

Middelbare scholen gaan na de zomervakantie weer helemaal open. Dat meldt de NOS op basis van bronnen rond het kabinet dat die beslissing woensdag bekendmaakt. Voorwaarde voor de volledige heropening is dat er voldoende hygiënemaatregelen zijn getroffen en dat het aantal coronabesmettingen in het land niet is toegenomen.

Momenteel geldt voor het middelbaar onderwijs een versoepeling van de coronamaatregelen: lessen worden in kleinere groepen gegeven en de anderhalvemeterregel moet strikt worden nageleefd. Scholieren gaan hierdoor gemiddeld een keer per week naar school. Na de zomervakantie wordt dat dus weer dagelijks. De anderhalvemeterregel geldt dan ook niet meer voor leerlingen onderling. Wel moet voldoende afstand tot de docenten worden bewaard.

Maandag was de eerste dag sinds de eerste coronapatiënt overleed dat er geen nieuwe sterfgevallen door het virus zijn geteld.

cc-foto: Elinerijpers