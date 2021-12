Kabinet negeert OMT, wil geen langere kerstvakantie

Het demissionaire kabinet wil geen langere kerstvakantie voor scholen. Op Twitter schrijft de demissionaire minister van Onderwijs Arie Slob dat het zijn “inzet” is om de scholen tot en met 24 december open te houden.

Ik sprak deze week diverse leraren en leerlingen uit gemeenten met veel besmettingen. Ik snap hun zorgen. Het is zwaar, velen snakken naar vakantie. Tegelijk zeggen veel leraren ook: houd de scholen open voor de leerlingen. Dat is en blijft onze inzet, ook rond de kerstvakantie pic.twitter.com/DZ2QPnWka8 — Arie Slob (@arieslob) December 9, 2021

Het Outbreak Management Team had het kabinet geadviseerd om de kinderen wel een week eerder vrij te geven. Eerder in de pandemie zijn schoolsluitingen en vakanties zeer effectief gebleken in het omlaag brengen van het aantal infecties.

Bovendien vinden er nu veel besmettingen plaats op basisscholen, omdat de kinderen niet zijn ingeënt tegen het coronavirus. Door kinderen eerder vrij te geven, neemt bovendien de kans af dat zij hun grootouders tijdens het kerstfeest besmetten, zo is het idee.

Ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) staat welwillend tegenover het idee om de vakantie te vervroegen. Veel klassen zitten thuis omdat leerkrachten in quarantaine zitten.

Denemarken besloot woensdag wel om de basisscholen al over een week te sluiten vanwege het oplopend aantal besmettingen.