Hugo de Jonge maakt U-bocht: niet meer direct na een prik naar een feest

Na verscheidene uitbraken wil het demissionaire kabinet nu toch dat mensen na een vaccinatie even wachten voordat ze zonder test weer naar een feest gaan. Het kabinet stuurt aan op een wachttijd van twee weken na de (tweede) prik, meldt NU.nl. Dan is de immuniteit voldoende opgebouwd.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) verdedigde het “dansen na Janssen”-protocol vrijdag nog. Hij zei toen dat er “een verstandige afweging is gemaakt tussen het gezondheidsrisico en wat praktisch doenlijk is”.

Sinds de maatregelen zijn losgelaten zijn er verschillende uitbraken geweest in disco’s en op feesten. In een discotheek in Enschede raakten 180 van de 600 bezoekers besmet. Een feest van een Rotterdamse studentenvereniging leidde tot bijna 80 infecties, en ook in Amsterdam raakten tientallen feestvierders besmet.

De vraag is hoeveel een langere wachttijd tussen de vaccinatie en het weer uitgaan zal bijdragen aan het terugdringen van superspread-events. Er zijn ook berichten dat bezoekers van feesten gebruikmaken van de QR-codes van anderen om binnen te komen. Daarnaast is er kritiek op de veertig uur die er tussen een test een feest mag zitten. In de tussentijd kunnen mensen alsnog besmet raken.