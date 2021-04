Kabinet staat terrassen toe met stevige beperkingen, gaat avondklok opheffen

Het kabinet gaat versoepelingen aankondigen van de strenge coronamaatregelen die sinds het najaar van kracht zijn. Zo zullen onder zeer beperkende voorwaarden de terrassen mogen heropenen. Dat melden de NOS en andere media. Het kabinet wil daarbij maximaal twee personen aan een terrastafel toestaan en die moeten ook nog eens afkomstig zijn uit hetzelfde huishouden. Ook mogen de terrassen alleen overdag open en worden ze om 18 uur weer gesloten.

De Koninklijke Horecabond verklaarde zich eerder gematigd enthousiast over de heropeningsgeruchten en bendadrukte dat de voorwaarden “werkbaar én rendabel” moeten zijn.

Goed nieuws dat de aangekondigde versoepelingen per 28 april a.s. (nog) niet van tafel zijn. Echter, dit is nog geheel afhankelijk van de voorwaarden, deze moeten werkbaar én rendabel zijn. Daarbij is ‘terrassen alleen’ natuurlijk niet voldoende voor de branche. Ook binnen open! pic.twitter.com/EBi0z9p0jK — KHN (@KHN) April 18, 2021

In Finland waar de horeca, na een verplichte sluiting van zes weken, ook weer open mag zouden veel zaken alsnog gesloten blijven omdat de strenge voorwaarden onwerkbaar worden geacht. Die houden onder meer in dat zaken om 18 uur dicht moeten en er na 17 uur geen alcohol geschonken mag worden. Een horecaondernemer met 12 zaken verklaart tegenover de Helsinki Times dat het geen zin heeft om restaurants te openen als die voor het diner alweer dicht moeten.

Dinsdagavond zal naar verluidt een persconferentie worden gehouden waar de versoepelingen worden afgekondigd. Er wordt vandaag eerst nog overlegd met burgemeester. De vier grote steden dringen al langer aan op heropening van de terrassen omdat de maatregelen daar beter te handhaven zouden zijn dan in de publieke ruimte. In de praktijk nuttigen grote groepen mensen al alcohol en andere dranken op straat en in parken.

Het kabinet zou ook het maximum aantal bezoekers dat thuis ontvangen mag worden willen verdubbelen van 1 naar 2. De versoepelingen zouden 28 april moeten ingaan.

De aangekondigde versoepelingen roepen ook veel vragen op. Zoals waar de terrasbezoekers na sluiting om heen zullen gaan als de avondklok niet meer geldt.

Terrassen open voor maximaal 2 personen uit hetzelfde huishouden. Terwijl je thuis zelf wel bezoek mag ontvangen. Of buiten op een bankje mag zitten met iemand uit een ander huishouden. Wie verzint dit toch telkens? https://t.co/yavAPyPqf7 — Lammert de Bruin (@lammert) April 19, 2021

cc-foto: Roel Wijnants