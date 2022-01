Kabinet versoepelt door: cultuursector en horeca mogen weer open

De cultuursector en de horeca kunnen weer open. Dat is de uitkomst van het Catshuisoverleg maandag over verdere versoepelingen van de coronamaatregelen, zo meldt het AD. De deuren moeten wel om uiterlijk 22.00 uur weer gesloten zijn. Binnen- en buitenevenementen kunnen ook weer van start, maar wel met een maximumaantal bezoekers.

Volgens bronnen rond het overleg gaat het kabinet over tot verdere versoepeling, na positieve RIVM-prognoses over het verloop van de besmettingen. Ook speelt de felle kritiek die het kabinet krijgt een rol. Er heerst veel onbegrip dat winkels en sportclubs wel weer open mochten, maar de in zwaar weer verkerende cultuursector en horeca niet.

Eerder dit weekend was de verwachting nog dat de heropening van cultuur en horeca kon plaatsvinden op voorwaarde dat dit tot 20.00 uur zou zijn. Dit op advies van onder meer het Outbreak Management Team. De nu voorgestelde eindtijd van 22.00 uur wordt nog wel eerst voorgelegd aan het burgemeestersberaad. Binnenevenementen kunnen doorgaan met een maximumcapaciteit van 1250 bezoekers die een vaste plaats moeten hebben. Voor buitenevenementen en doorstroomlocaties, zoals pretparken en dierentuinen, geldt als maximum een derde van de capaciteit. Voor alle evenementen is de coronapas verplicht.

Andere versoepelingen zijn dat de quarantaineregels voor scholen waarschijnlijk worden gematigd. Nu nog moeten bij drie of meer infecties binnen een week hele klassen in quarantaine. Dat aantal gaat vermoedelijk omhoog, zodat kinderen langer op school kunnen blijven. Dinsdag geven premier Mark Rutte en gezondheidsminister Ernst Kuipers een nieuwe persconferentie.