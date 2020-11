Kabinet wil verkoopverbod van messen aan jongeren

Het kabinet gaat de verkoop van messen aan minderjarigen verbieden. Dat meldt RTL Nieuws. Het wordt daarnaast ook strafbaar voor jongeren onder de 18 om een mes op zak te hebben op straat. Met die maatregel hoopt het kabinet het toenemend aantal steekincidenten onder jongeren te kunnen terugdringen.

Ouders van jongeren die met een mes worden betrapt, krijgen straks een boete als het aan het kabinet ligt. Daarnaast wordt duidelijker in de wet weergegeven wanneer het voor meerderjarigen verdacht en dus strafbaar is om een mes op zak te hebben. Op dit moment is er geen wet die verbiedt om een mes korter dan 28 centimeter op zak te hebben.

“We gaan nu heel duidelijk in de wet neerzetten dat elk steekwapen verboden is. Ook met een mes, bedoeld voor de scouting, mogen jongeren straks niet meer over straat”, aldus minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). RTL weet te melden dat de afgelopen drie jaar het aantal jongeren dat is opgepakt in verband met een steekincident meer dan verdubbeld is, namelijk van 160 in 2017 naar 380 vorig jaar.

Dit jaar gingen zowel lokale bestuurders als verschillende winkelketens al over tot eigen maatregelen om het messenbezit onder jongeren aan te pakken. Zo geldt in Zaanstad al een verbod op een mes op zak te hebben op straffe van 2500 euro. Winkels als Hema, Action en Ikea verkopen geen messen meer aan minderjarigen.