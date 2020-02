Kafkaësk: Belastingdienst had geheime zwarte lijst

De Belastingdienst heeft bijna twintig jaar gebruikgemaakt van een geheime zwarte lijst met mogelijke fraudeurs. Mensen belandden in dat systeem zonder dat er hard bewijs tegen hen bestond. Zo stonden in de database onder meer burgers die in een ‘besmette’ postcode wonen. Dat melden RTL Nieuws en dagblad Trouw.

Volgens privacy-deskundigen werkt de werkwijze van de Belastingdienst discriminatie in de hand. Ook is de kans groot dat de Belastingdienst mensen onterecht als fraudeur bestempelt, bijvoorbeeld omdat ze in het systeem terecht zijn gekomen op basis van een valse of onjuiste tip. In een vertrouwelijk rapport wordt om die redenen gehakt gemaakt van de zwarte lijst.

Hoewel de Belastingdienst door die rapportage al een jaar wist dat het gebruik van het systeem niet in de haak was, heeft het tot deze week geduurd voordat de dienst besloot de database te ontmantelen. Dat gebeurde nadat RTL Nieuws en Trouw de dienst om opheldering hadden gevraagd over het project, de Fraude Signalerings Voorziening (FSV) geheten. In de FSV stonden in totaal 180.000 mensen geregistreerd. RTL Nieuws schrijft:

Wie in het systeem terechtkwam werd bestempeld én behandeld als mogelijke fraudeur. De gegevens vormden ook de basis voor risicoselectie en profilering van groepen burgers door de Belastingdienst bij extra controle en toezicht. Zij kregen een ‘intensieve’ behandeling.

Voor de SP is met de nieuwe onthulling reden om om een parlementaire enquête te vragen. “Duizenden ouders moesten tienduizenden euro’s terugbetalen, zonder dat er bewezen is dat ze frauderen. Nu blijkt er al ruim een jaar een vernietigend intern rapport te liggen over het fraudesysteem van de Belastingdienst”, aldus SP-Kamerlid Renske Leijten.

“Dit rapport werd achtergehouden. Steeds weer krijgen we een beetje informatie over de toeslagenaffaire, maar het is nu echt tijd dat de hele beerput open gaat. Er moet een parlementaire enquête komen.”