Uit de aantekeningen die de ambtenaren hebben gemaakt van het gesprek dat Mark Rutte had met de verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma, blijkt dat de premier de ‘functie elders’ voor CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt ter sprake heeft gebracht. “Je moet wat met Omtzigt: minister maken”, concludeerde Rutte. Zes dagen geleden beweerde de premier nog glashard dat hij het in zijn gesprek met de verkenners niet had gehad over Omtzigt.

je moet wat met Omtzigt. pic.twitter.com/T2XT3gBhr4 — Tim Hofman (@debroervanroos) April 1, 2021

Eerder:

De Tweede Kamer debatteert donderdagmiddag over het memo waarin werd gerept van een ‘functie elders’ voor Pieter Omtzigt. Het CDA-Kamerlid noemde dat zinnetje woensdag “een affront voor de Nederlandse kiezer”. “Ik had verwacht dat binnen 24 uur opgehelderd zou zijn wie er verantwoordelijk voor was.” Zijn collega’s proberen daar donderdag alsnog achter te komen.

Woensdag eiste de Tweede Kamer al dat de ex-verkenners Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) alle stukken over hun werkzaamheden openbaar zouden maken. De hele gang van zaken lijkt de positie van Mark Rutte te ondergraven. De premier zei afgelopen vrijdag dat er geen uitleg zou komen over het zinnetje over Omtzigt. De andere partijen in de Kamer nemen daar duidelijk geen genoegen mee.

Menigeen beschouwt de memo-affaire als het zoveelste voorbeeld van de gesloten bestuursstijl waar Rutte inmiddels berucht om is geworden. Dat de VVD-leider woensdag het voorstel deed om alle verslagen van de ex-verkenners met de lijsttrekkers (behalve zijn eigen gespreksverslag) geheim te houden, zal alleen maar tot meer wantrouwen hebben geleid.

Ondertussen liggen de gesprekken over een nieuw kabinet stil. “De hele verkenning is totaal van de rails gelopen”, vatte CDA-leider Wopke Hoekstra de stand van zaken donderdag samen tegenover de NOS. Diezelfde analyse is ook van toepassing op zijn eigen partij. De relatie tussen Hoekstra en het stemmenkanon Omtzigt lijkt niet goed. In de Volkskrant schrijft Ariejan Korteweg:

“Omtzigt is teveel een solist, zeggen ze bij het CDA. (…) Hij roept geen warme gevoelens op bij wie met hem samenwerkte en hij is radicaal anti-establishment, ook in zijn eigen partij, zeggen CDA-bronnen.”

Onder CDA-prominenten bestaat ook grote onvrede bestaat over de wijze waarop de partij campagne heeft gevoerd. Terwijl het CDA aanvankelijk van plan was een christelijk-sociale koers te voeren, werd het roer radicaal omgegooid nadat Hoekstra als lijsttrekker op het schild was gehesen. “Het CDA probeerde kiezers te lokken door ‘meer Rutte dan Rutte’ te zijn”, schrijft Korteweg op gezag van een partijprominent, die geheel volgens traditie anoniem blijft.