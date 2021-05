Vorige maand werd bekend dat een delegatie van de Tweede Kamer in een Russische trol-actie is getrapt, waarbij de Kamerleden in gesprek gingen met iemand die zich voordeed als Leonid Volkov, de stafchef van de gevangen oppositieleider Aleksej Navalny. De beelden van het aanvankelijk voor het publiek besloten videogesprek met de nep-Volkov staat nu online en laten goed zien hoezeer de Kamerleden in de maling werden genomen.

De video begint met Buitenlandse Zaken-commissievoorzitter Geert Wilders die zijn uiterste best doet in het Engels alle aanwezigen voor te stellen. Daarbij vertaalt hij zelfs de partijnamen letterlijk in het Engels. Zo is er Sjoerd Sjoerdsma van de Democrats sixtysix, Gert-Jan Segers van de Christian Union Party, Tom van der Lee van de GreenLeft en ook Tunahan Kuzu van de Think Party (nep-Volkov: “Pink party? Pink??”). Wat direct opvalt aan de nep-Volkov, is dat hij zijn hoogwaardige toehoorders te woord staat gekleed in een badjas, met een kop koffie in beeld en een kapsel alsof hij net uit bed is gestapt. Hier gingen echter nog geen alarmbellen rinkelen.

Het ruim twintig minuten durende gesprek met in werkelijkheid de Russische prankster Vovan wordt met de minuut vreemder. Zo vraagt hij op een gegeven moment aan Tunahan Kuzu of die bereid is in hongerstaking te gaan en laat hij Gert-Jan Segers stotteren door eerst herhaaldelijk case (zaak) mis te verstaan als gays (“Homo’s? We hebben hier geen homo’s”), daarna door de CU-voorman te vragen of hij bereid is Vladimir Poetin fysiek pijn te doen.

Arme, arme @gertjansegers, die niet wist waar-ie het zoeken moest. pic.twitter.com/31dLIuqcrx — Auke van Eijsden (@AukevanEijsden) May 27, 2021

Pas helemaal aan het eind van het gesprek lijkt het kwartje te vallen, wanneer de nep-Volkan de Kamerleden voorstelt aan het nieuwste lid van de oppositie, mister Pig. Daarbij haalt hij een roze spaarvarkentje in beeld dat hij met een gek stemmetje het parlement laat begroeten en vraagt om een donatie in Bitcoins. Een zichtbaar ongemakkelijke Wilders merkt op dat hij nu begrijpt waarom de videovergadering niet openbaar was. De beelden zijn door de pranksters zelf online gezet. De eveneens aanwezige PvdA-parlementariër Kati Piri heeft bevestigd dat het om de werkelijke vergadering gaat.

Bekijk hier het absurde gesprek:

Niet alleen de Nederlandse Kamer-delegatie liet zich foppen door de nep-Volkov, eerder trapten ook Amnesty International en Jacques Maire, de Franse Navalny-rapporteur van de Raad van Europa in de misleiding. Zygis Pavilionis, de Litouwse parlementariër die een belangrijke rol speelde bij het onthullen van het bedrog, zei vorige maand dat het onderdeel is van een grote desinformatie-aanval vanuit Rusland. In eerste instantie werd nog gezegd dat de Kamerleden in een deepfake waren getrapt, maar al snel bleek dat het gewoonweg om een persoon met een beetje schmink ging.