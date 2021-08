Kamerlid Boswijk breekt tijdens Afghanistandebat

Geen video? Klik hier.

Kamerlid Derk Boswijk (CDA) vroeg tijdens het Kamerdebat over Afghanistan aandacht voor de veteranen en de nabestaanden van gevallenen. Op dat moment werd de reserveofficier van de Koninklijke Landmacht even overmand door emoties. Hij wist zich snel te herpakken.

Boswijk constateerde eerder in zijn bijdrage dat er sprake is van een ‘clusterfuck’ en drong aan op het snel evacueren van medewerkers, net als andere Kamerleden. De Tweede Kamer is teruggekomen van reces voor het spoeddebat over de rampzalige situatie nu de Taliban het land veel sneller dan verwacht veroverd heeft. Het optreden van de Nederlandse regering – of liever gezegd gebrek daar aan – ligt onder vuur. Zo troffen Afghaanse medewerkers op zondag een compleet verlaten ambassade aan. Hun Nederlandse collega’s waren vertrokken zonder hen op de hoogte te stellen of de kans te bieden een veilig heenkomen te zoeken.

Zaterdagavond twittert Mark Ruttehttps://t.co/MAVdFSjSnK

Zondagochtend komt het Afghaanse ambassadepersoneel op hun werkplek en ontdekt dat de Nederlanders weg zijn.. https://t.co/F1ZSOjxTAg — Marloes Hotting (@marloeshotting) August 16, 2021

Een petitie om de Afghaanse medewerkers te redden is inmiddels al meer 20.000 keer ondertekend.