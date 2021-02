Kamermeerderheid: kabinet moet Armeense genocide expliciet erkennen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het demissionaire kabinet-Rutte nu eindelijk de Armeense genocide erkent. Op dit moment heet de massamoord, mede onder druk van Turkije, de Armeense ‘kwestie’. Tussen 1915 en 197 werden 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs vermoord door de autoriteiten van het Ottomaanse Rijk, het huidige Turkije.

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind noemt het extra belangrijk om de massamoord expliciet te erkennen, nu de Armeniërs opnieuw de Turkse dreiging voelen onder leiding van president Erdogan. Bij de oorlog tussen Armenië en Azerbeidjan in de enclave Nagorno-Karabach, schaarde Erdogan zich achter Azerbeidjan. Volgens de ChristenUnie is het erkennen van de genocide een stap op weg naar het voorkomen van herhaling.

De motie van Voordewind wordt dinsdagmiddag in de Kamer in stemming gebracht. De CU wordt daarbij op voorhand al gesteund door PVV, CDA, SP, GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren, 50Plus, Forum voor Democratie en Henk Krol en Merel Van Kooten-Arissen. Dinsdagochtend was Voordewind te gast bij het NOS Radio 1 Journaal waar hij de motie toelichtte:

Bron: NOS