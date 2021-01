Kamermeerderheid stemt in met avondklok, maar wel een half uur later

Er komt een avondklok, maar die gaat in om 9 uur ’s avonds in plaats van half 9. Dat is de uitkomst van het Kamerdebat van donderdag over de maatregel. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde in met de avondklok.

Coalitiepartner D66 deed het voorstel voor het half uur verschil en zag zich daarin gesteund door VVD, CDA, ChristenUnie, SP en 50Plus. Met het extra halfuur hoopt het kabinet het draagvlak voor de avondklok te vergroten, omdat het nu mensen iets meer tijd geeft om buiten te zijn.

Wanneer de avondklok in werking treedt is nog niet duidelijk. Eerder mikte het kabinet op zaterdag, maar er moet nog worden besloten of deze datum blijft staan.